بايدن يعلن وقوع كارثة كبرى في لويزيانا بعد الإعصار "إيدا‎"

وقال البيت الأبيض في بيان صادر عنه إن ”المساعدات يمكن أن تشمل منحا للإسكان المؤقت وإصلاح المنازل وقروضا منخفضة الفائدة لتغطية خسائر الممتلكات غير المؤمن عليها، وغيرها من البرامج لمساعدة الأفراد وأصحاب الشركات على التعافي من آثار الكارثة“.واجتاح الإعصار إيدا ولاية لويزيانا قادما من خليج المكسيك يوم أمس الأحد، فقطع إمدادات الكهرباء عن مئات الآلاف من الأشخاص، بعد أن كان قد وصل إلى اليابسة وهو في الفئة الرابعة.وكان الرئيس الأمريكي أعلن يوم السبت في كلمة متلفزة، إرسال مئات الخبراء إلى الولاية من أجل التدخل بشكل عاجل وتحضير احتياطات من المياه والطعام ومولدات الكهرباء.ووفقا لموقع ”باور أوتدج“ المتخصص في رصد أماكن انقطاع الكهرباء، انقطعت الكهرباء عما يزيد عن 122 ألف منزل وشركة في لويزيانا، معظمها في جنوب شرق الولاية.بدوره قال المركز الوطني الأميركي للأعاصير في الولايات المتحدة إن إيدا وصل إلى اليابسة بوصفه إعصارا من الفئة الرابعة قرب بورت فورتشون في ولاية لويزيانا الأميركية، محملا برياح تصل سرعتها إلى 240 كيلومترا في الساعة.وزادت سرعة الإعصار بأكثر مما تنبأ به المسؤولون، في وقت تم فيه إجلاء سكان بمنطقة ساحل الخليج وأغلقت الشركات أبوابها.وقال جون بيل إدواردز ،حاكم لويزيانا، إن إعصار إيدا يُعد أحد أقوى الأعاصير التي تضرب الولاية منذ 170 عاما.