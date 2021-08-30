الاتحاد الأوروبي يعتزم إعادة فرض قيود على المسافرين من 6 دول

وقال دبلوماسيان لوكالة "رويترز"، إن الاتحاد الأوروبي سيعيد فرض قيود السفر المتعلقة بفيروس كورونا مثل الحجر الصحي، ومتطلبات الفحص للمسافرين غير الملقحين من تلك الدول.وأوضح أحدهما لوكالة "رويترز"، أن الدول التي سيتم إزالتها من قائمة السفر الآمن ستكون الولايات المتحدة، لبنان، وإسرائيل، والجبل الأسود، ومقدونيا الشمالية، وكوسوفو.وأشارت المصادر بالإضافة إلى مسؤولين من الاتحاد الأوروبي لـ"رويترز" إلى أن قرار تجديد قيود السفر في الاتحاد الأوروبي، سيصبح نهائيا اليوم الاثنين في حالة عدم اعتراض أي دولة من دول الاتحاد.