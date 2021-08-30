تسجيل "صفر وفيات" بالتهاب القلب لمتلقي لقاحين في أميركا

وحسب المراكز تم حتى الآن الإبلاغ عن 2574 حالة أولية من التهاب القلب في البلاد، منها 1282 حالة بعد تلقي لقاح "فايزر" و557 بعد لقاح "موديرنا".وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت في شهر يونيو الماضي، أنها تحقق في تقارير عن حالات التهاب عضلة القلب لدى أشخاص تلقوا لقاح "فايزر".وأظهرت دراسة جديدة نشرت في دورية "نيو إنجلاند جورنال أوف ميديسين" أن استخدام لقاح "فايزر" يزيد مخاطر التهاب القلب زيادة طفيفة لكن هذا الخطر أكبر بين المصابين بفيروس كورونا.