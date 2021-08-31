التحالف الدولي يصدر بيانا بشأن الهجمات التي حصلت في كابول

أصدر التحالف الدولي، اليوم الثلاثاء، بيانا بشأن الهجمات التي حصلت في كابول.

وذكر التحالف في البيان، "يدين التحالف الدولي بشدة الهجمات التي حصلت في كابول، أفغانستان في يوم 26 آب/أغسطس 2021، ونعرب عن حزننا لخسارة المدنيين الأفغان والبريطانيين، والعسكريين الأمريكيين على أيدي إرهابيي داعش، ومما يضاعف الخسارة المأساوية في الأرواح هو أن من تم قتلهم كانوا يسعون إلى إجلاء الآخرين أو يعملون على إنجاز تلك المهمة الإنسانية".

واضاف، "يواصل التحالف الوقوف مع شركاءه جنباً إلى جنب، كما فعلنا عندما قاتلنا لتحقيق هزيمة داعش إقليمياً في العراق وسوريا، لا يزال داعش يشكل خصماً عنيداً وسوف نستمر في اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان هزيمته بشكل دائم، ولتحقيق هذا الغرض، نركز على الاستفادة من خبرة التحالف وفرقه العاملة لمكافحة الفروع الدولية لداعش، بما في ذلك داعش/ولاية خراسان، ولتحديد هوية أفراده وتقديمهم إلى العدالة".

وتابع، "سوف نواصل العمل عن كثب سويةً في إطار التحالف الدولي لهزيمة داعش، لمكافحة هذا التهديد الخطير بفعالية. وفي ذلك المسعى، سوف نستعين بكافة عناصر القوة الوطنية – العسكرية، الاستخباراتية، الدبلوماسية، الاقتصادية، وإنفاذ القانون – لضمان هزيمة هذا التنظيم الإرهابي الوحشي، وسوف نواصل ممارسة الضغطٍ بقوة لمكافحة إرهاب داعش، في أي مكان يعمل فيه".