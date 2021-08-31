بشروط خاصة.. طالبان تسمح للنساء بالدراسة في ‏المدارس والجامعات

أعلنت حركة طالبان، اليوم الثلاثاء، السماح للنساء بالدراسة في المدارس والجامعات، لكن بشروط "خاصة" جدا.
وقال أبو البقيع حقاني، وزير التعليم العالي بالإنابة في طالبان، في اجتماع: "سيواصل شعب أفغانستان تعليمه العالي في ضوء الشريعة الإسلامية بأمان، دون أن يكون في بيئة مختلطة من الذكور والإناث"، مضيفا: "لن يُسمح للرجال بتعليم الفتيات".
وأوضح حقاني أيضا أنه سيتم إجراء تغييرات على المناهج الدراسية من أجل "إنشاء منهج إسلامي معقول يتماشى مع قيمنا الإسلامية والوطنية والتاريخية، ومن ناحية أخرى، يكون قادرا على التنافس مع الدول الأخرى".
وفي عهد الرئيس السابق أشرف غني، الذي أطيح بحكومته عندما استولت طالبان على كابل في 15 آب (أغسطس)، تم تمديد حقوق النساء والفتيات، مما سمح للكثيرات بالدراسة والعمل.
واعترض أصحاب الجامعات الخاصة على فصل الطلاب عن الطالبات، وقالوا إنه لا يوجد عدد كاف من المدرسين لتسهيل التعلم المنفصل.