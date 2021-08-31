تسجيل أكثر من 32 ألف إصابة جديدة بكورونا في دولة أوروبية

أظهرت بيانات حكومية بريطانية تسجيل 32181 إصابة جديدة بكوفيد-19 اليوم الثلاثاء.

وبهذا ارتفع العدد عن العدد المسجل الاثنين البالغ 26476 حالة، بعد عطلة أسبوعية طويلة.



كما سجلت 50 وفاة في غضون 28 يوما من ثبوت الإصابة بالمرض مقارنة مع 48 الاثنين.