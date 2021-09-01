إيران تعتقل شخصا حرق تمثال قاسم سليماني (فيديو)

قالت السلطات الإيرانية في مدينة ”ياسوج“ عاصمة محافظة ”كهكيلويه وبوير أحمد“، الواقعة جنوب غرب إيران، إنها اعتقلت شخصا على صلة بحرق تمثال للجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس السابق التابع للحرس الثوري الإيراني.

وذكر المدعي العام في ياسوج، ”علي ملك حسيني“، لوكالة الأنباء الرسمية الإيرانية ”إيرنا“، اليوم الأربعاء: ”تم اعتقال شخص على صلة بحرق تمثال قاسم سليماني“.

وأضاف ملك حسيني: ”بعد نشر مقطع فيديو لحرق تمثال سليماني في الفضاء الإلكتروني، قام عناصر من قوات الاستخبارات الإيرانية باعتقال الشخص المطلوب ونقله إلى السجن بعد استجوابه، وقد اعترف بفعله“.

ولم يعلن المدعي العام عن اسم هذا الشخص والتهم الموجهة إليه.

وفي 11 من آب/أغسطس الماضي، تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن قيام شخص بحرق تمثال لسليماني، ونشر مقطع عملية الحرق على منصات التواصل الاجتماعي.