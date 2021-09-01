لسبب صادم.. رجل أمن يقتل شابا رميا بالرصاص في الكويت

أقدم عسكري يعمل في قطاع الأمن العام في دولة الكويت، اليوم الأربعاء، على قتل شاب في منطقة تيماء في محافظة الجهراء برصاصة استقرت في صدره.

وبحسب تفاصيل أولية أوردتها صحيفة ”الراي“ المحلية، فإن العسكري أقدم على قتل شاب متهم بالاستهتار و“التقحيص“.

ومصطلح ”التقحيص“ أو ”التفحيط“ أو ”الخبات“ أو ”الهجولة“ وأسماء أخرى منتشرة في دول الخليج، تطلق على الذين يقومون بحركات خطيرة بالسيارة، كتعمد انزلاق السيارة، والقيادة على عجلتين.

وتعد هذه الهواية من الهوايات التي يعاقب عليها القانون في دول الخليج، وتختلف هذه العقوبات من دولة إلى أخرى، وهي تتعلق بأحكام في السجن ودفع الغرامة.

بدوره، كان حساب ”تفتيش“ الإخباري قد أورد في وقت سابق وفي تفاصيل مغايرة أن ”شخصا مجهول الهوية توفي في مستشفى الجهراء بعد إصابته برصاصة في صدره“.