العراق والكويت يتصدران اعلى 15 منطقة في العالم حرارة

ونشر eldoradoweather قائمة بأعلى 15 درجة سجلها العالم خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حيث تم تسجيل أعلى 15 درجة حرارة في مدن عربية من دولتين فقط، وجاءت القائمة على الشكل الآتي:
1- خناقين (العراق): 49.5 درجة مئوية.
2- البدرة (العراق): 48.6 درجة مئوية.
3- الناصرية (العراق): 48.6 درجة مئوية.
4- الرافعي (العراق): 48.6 درجة مئوية.
5- الوفرة (الكويت): 48.5 درجة مئوية.
6- العمارة (العراق): 48.4 درجة مئوية.
7- الجهراء (الكويت): 48.4 درجة مئوية.
8- علي الغربي (العراق): 48.2 درجة مئوية.
9- مطربة (الكويت): 48.2 درجة مئوية.
10- مطار بغداد الدولي (العراق): 48 درجة مئوية.
11- كربلاء (العراق): 48 درجة مئوية.
12- سيماوا (العراق): 48 درجة مئوية.
13- كوت الحاي (العراق): 47.8 درجة مئوية.
14- ميناغيش (الكويت): 47.8 درجة مئوية.
15- الصليبية (الكويت): 47.7 درجة مئوية".