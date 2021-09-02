قانون خطير يعيد تكساس لـ"زمن الكاوبوي" يدخل حيز التنفيذ

ويسمح قانون جديد مؤيد لحمل السلاح في ولاية تكساس، دخل حيز التنفيذ، لمعظم السكان في الولاية الذين يمتلكون سلاحا ناريا بشكل قانوني، بحمله علنا دون الحصول على تصريح إضافي أو تدريب.التشريع المثير للجدل اسمه "حمل السلاح وفقا للدستور" هو الأحدث في سلسلة من مشاريع القوانين المؤيدة لحمل السلاح التي أقرها المشرعون بالولاية هذا العام، مع تزايد حوادث العنف باستخدام الأسلحة النارية في تكساس وفي جميع أنحاء البلاد.وارتفع عدد عمليات إطلاق النار في تكساس، باستثناء حالات الانتحار، بنسبة 14 بالمئة هذا العام، مع ما يقرب من 3200 عملية إطلاق نار مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020، والتي سجلت ما يقرب من 2800 عملية إطلاق نار، وفقا للبيانات التي جمعها أرشيف عنف السلاح.