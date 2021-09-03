بريطانيا تبدي موقفاً بشأن "حكومة طالبان"

وقال راب، خلال زيارة إلى باكستان، إنّه "لم يكن ممكنا إجلاء نحو 15 ألفا من كابول من دون بعض التعاون مع طالبان"، التي استولت على العاصمة الأفغانية في 15 آب الماضي".وأضاف: "ندرك بالفعل أهمية أن نظل قادرين على الحوار ووجود خط مباشر للاتصالات".وتابع راب قائلاً: "قطعت طالبان سلسلة من التعهدات، بعضها إيجابي على مستوى الكلمات. نحن في حاجة لاختبارها ومعرفة إن كانت ستترجم إلى أفعال".