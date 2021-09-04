دولة خليجية توافق على جرعة ثالثة من لقاح مضاد لكورونا

وقالت وكالة أنباء البحرين، أن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا أعلن عن إتاحة الجرعة المنشطة لمن أكملوا ستة أشهر من أخذ الجرعة الثانية من لقاح "سبوتنيك-في" للفئة العمرية البالغة 18 عاما وما فوق.ووافقت البحرين والإمارات بالفعل على جرعات منشطة ثالثة من لقاح "فايزر-بيونتك".وتشهد حالات الإصابة بكوفيد-19 تراجعا في البحرين ووصلت حاليا إلى 3% من ذروتها حيث يتم تسجيل 95 إصابة جديدة في المتوسط يوميا.وبلغ إجمالي الحالات المسجلة في البحرين منذ بدء الجائحة 272,709 ووصلت الوفيات المرتبطة بالفيروس إلى 1,388.وأعطت البحرين قرابة 2.5 مليون جرعة من لقاحات كوفيد-19 حتى الآن أي ما يكفي لتطعيم حوالي 76% من سكانها البالغ عددهم زهاء 1.7 مليون نسمة وفقا للبنك الدولي، بافتراض أن كل مواطن يحتاج إلى جرعتين.