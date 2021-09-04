مسؤول أمريكي: واشنطن تعتزم إرسال لاجئين أفغان لدولة أوروبية

وأضاف المسؤول في تصريح نقلته وكالة "أسوشيتد برس" أن "مراكز العبور توفر مكانا آمنا لمجموعات متنوعة، وفرصة لإكمال أوراقهم أثناء إجراء فحوص أمنية قبل وصولهم إلى وجهتهم النهائية الولايات المتحدة أو في بلد آخر".وأشارت الوكالة إلى أنه "من المرجح أن تواجه خطة الولايات المتحدة الخاصة بإقامة طويلة الأجل في بلد ثالث للأشخاص الأفغان الذين تم إجلاؤهم والذين تتطلب حالاتهم مزيدا من المعالجة، اعتراضات من جانب أنصار اللاجئين الذين يشكون الافتقار إلى الشفافية والولاية القضائية القانونية غير المؤكدة في استخدام إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لمواقع العبور الخارجية لفحص ما يقرب من 120 ألف شخص تم إجلاؤهم من أفغانستان التي باتت تسيطر عليها حركة طالبان".وقال مسؤولون أمريكيون آخرون إنهم "يتوقعون أن يخضع معظم الأفغان أو جميعهم الذين قد تثير حالاتهم في البداية الشكوك، إلى مزيد من الفحص".