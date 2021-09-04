الاتحاد الأوروبي: من السابق لأوانه الحديث عن أزمة هجرة جديدة

وفي تصريحات صحفية قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارغاريتيس شيناس: "دعونا ننتظر. أريد أن أتجنب رد الفعل الذي يعيدنا إلى أزمة عام 2015 قبل أن يتضح كيف يتطور الوضع".وأضاف السياسي أن الموضوع "لا يزال مفتوحا" وأن "ما نعرفه هو أننا جاهزون اليوم بشكل أفضل مما كان عليه الحال في عام 2015".وأوضح شيناس أن إنشاء الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل ("فرونتكس") وفر للاتحاد "حماية أقوى للحدود الخارجية"، إضافة إلى وجود "الوسائل المالية لمساعدة جيران أفغانستان"، والتقارب المتنامي لسياسات دول الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يفتح السبيل أمام "الاتفاق على سياسة أوروبية مشتركة للهجرة واللجوء، كما اقترحنا في مفوضية الاتحاد الأوروبي في سبتمبر".