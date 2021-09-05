الإعلان عن قرب إنشاء مركز عالمي للطريقة الكسنزانية في الولايات المتحدة

أعلن رئيس الطريقة العليا الكسنزانية الشيخ شمس الدين محمد نهرو الكسنزان، عن قرب إنشاء المركز العالمي للطريقة الكسنزانية في الولايات المتحدة الامريكية.



وقال الكسنزان خلال جلسة في ولاية فيرجينيا الامريكية بحسب بيان لمكتبه، إنه "في طور اكمال الاجراءات الرسمية اللازمة للتسجيل خلال الاسابيع المقبلة ليكون هذا المركز الاول للطريقة الكسنزانية في الولايات المتحدة الامريكية".

وأكد الكسنزان "على ترسيخ لغة المحبة بين الناس ونشر قيم التسامح والسلام والتعاون بين الجميع، بغض النظر عن الانتماء العرقي والديني والمذهبي، وايجاد المشتركات والبناء عليها بين الجميع، لتأسيس صرح حضاري هويته وعنوانه قبول الاخر والاستماع اليه وإن اختلفت وجهات النظر والتطلعات والأفكار".

وأضاف أن "الاختلاف هو حالة صحية تثري عملية البناء الحضاري للمجتمعات الانسانية"، لافتاً الى أن "ابواب المركز العالمي للطريقة العلية القادرية الكسنزانية ستكون مفتوحة لكل الناس، ولكل من يريد أن يعمل من أجل خير ونفع البشرية".