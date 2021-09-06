طهران تكشف عن سياستها الخارجية في ظل الحكومة الجديدة

وقال عبد اللهيان في لقاءه مع سفراء و رؤساء البعثات الدبلوماسية الخارجية في طهران: "نؤكد على الدبلوماسية المتوازنة وأن أولويتنا في السياسة الخارجية هي العلاقات مع دول الجوار و القوى الاقتصادية الجديدة في آسيا".وأضاف: "طبعا هذا لا يعني أننا نغفل عن علاقاتنا مع سائر الدول لا سيما الدول الإسلامية و العربية و الدول الإفريقية و حتى الغرب".