طهران تكشف تفاصيل جديدة بشأن دخول زوار الأربعينية الى العراق

Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا اليوم
منوعات
انتخابات 2021
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
قمة بغداد
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
أولمبياد طوكيو
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا اليوم
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
منوعات
انتخابات 2021
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
قمة بغداد
الصحة العالمية تدعو إلى التخلي عن "إعادة التطعيم"
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

طهران تكشف تفاصيل جديدة بشأن دخول زوار الأربعينية الى العراق

دوليات

2021-09-14 | 11:48
طهران تكشف تفاصيل جديدة بشأن دخول زوار الأربعينية الى العراق
5,457 مشاهدة

اعلن مساعد وزير الداخلية للشؤون الامنية والشرطية الايراني، الثلاثاء، عن الاتفاق النهائي مع العراق على ايفاد 60 الف زائر ايراني للمشاركة في مراسم اربعينية الامام الحسين (ع).

وقال حسين ذوالفقاري في تصريح نقلته وكالة أنباء "فارس"، "فيما يتعلق بآخر القرارات المتعلقة بمراسم الاربعين كانت لنا خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي الى ايران لقاءات بالتعاون مع وزير الخارجية حيث تم طرح قضايا لم يكن قد تم الاتفاق النهائي بشانها ويوم امس اوفدنا فريقا الى بغداد وتم التوصل اليوم الى اتفاق قبل ساعات".

واضاف أنه "تم في النهاية تحديد عدد الزوار الايرانيين بـ 60 الفا وكان شرط البلدين للايفاد الى مراسم الاربعين هو تلقي جرعتين من لقاح كورونا اضافة الى شرط اضافي للعراق وهو اصطحاب نتيجة اختبار pcr"، موضحاً أنه "لا حاجة للاختبار حين الحصول على تاشيرة الدخول لكنه مطلوب من الشخص في المطارات الايرانية حين التوجه الى العراق على ان لا تكون فترة الاختبار قد تجاوزت 72 ساعة".

واوضح ذوالفقاري انه "تقرر ان تقوم وزارة الصحة الايرانية باجراء اختبار PCR بصورة مجانية ولو كان اختبار الشخص الزائر حين العودة من العراق ايجابيا فانه يخضع للحجر الصحي"، مؤكداً أنه "لم يتم الاتفاق مع العراق على توجه الزوار عن طريق الحدود البرية ولكن بغية خفض النفقات فبامكان الزوار العودة برا عن طريق حدود مهران".

وتابع أن "مرور رعايا الدول الاخرى عبر ايران للتوجه الى العراق للمشاركة في زيارة الاربعين ممنوع وغير متاح لهم".
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
15:01 | 2021-09-14 15:01
14:37 | 2021-09-14 14:37
14:15 | 2021-09-14 14:15
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
ابو تريكة قد يترك &quot;بين سبورتس&quot; لاسباب دينية
23.55%
12:34 | 2021-09-13
ابو تريكة قد يترك "بين سبورتس" لاسباب دينية
12:34 | 2021-09-13
انخفاض أسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية
18.19%
03:22 | 2021-09-14
انخفاض أسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية
03:22 | 2021-09-14
الكاظمي يوجه بحجز ضباط رافقوا مرشحين خلال حملاتهم الانتخابية
16.01%
16:12 | 2021-09-12
الكاظمي يوجه بحجز ضباط رافقوا مرشحين خلال حملاتهم الانتخابية
16:12 | 2021-09-12
اصابات بين عناصر حشد الدفاع وقوات حفظ النظام وسط بغداد
Play
15.11%
08:22 | 2021-09-13
اصابات بين عناصر حشد الدفاع وقوات حفظ النظام وسط بغداد
08:22 | 2021-09-13
مسجدي يكشف تفاصيل الاتفاق بين العراق وايران بشأن الغاء تأشيرة الدخول
14.12%
01:57 | 2021-09-13
مسجدي يكشف تفاصيل الاتفاق بين العراق وايران بشأن الغاء تأشيرة الدخول
01:57 | 2021-09-13
بشأن اعترافات &quot;جمال الكربولي&quot;.. عزت الشابندر يدعو لاجراء تحقيق عاجل
13.03%
04:24 | 2021-09-14
بشأن اعترافات "جمال الكربولي".. عزت الشابندر يدعو لاجراء تحقيق عاجل
04:24 | 2021-09-14
المزيد
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2021
لقطات
السومرية نيوز
كورونا اليوم
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
منوعات
انتخابات 2021
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
قمة بغداد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
X