الصين تطلق نداء طارئا بعد زلزال سيتشوان

وأفادت وكالة أنباء الصين "شينخوا" أن مقر الإغاثة من الزلزال في سيتشوان قام بتنشيط نداء من المستوى الثاني، وهي ثاني أعلى مستوى في نظام الاستجابة للطوارئ في الصين ذي المستويات الأربعة.وقال مركز شبكات الزلازل الصيني إن مركز الزلزال كان عند خط عرض 29.2 درجة شمالا، وخط طول 105.34 درجة شرقا.ووقع الزلزال على عمق 10 كيلومترات، في الساعة 4:33 صباحا (20:33 بتوقيت غرينتش مساء).