فيديو يوثق انتحار فتاة قفزا من الطابق السادس في مصر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقاطع فيديو داخل أحد مراكز التسوق، يوثق إقدام فتاة على الانتحار بعد القفز من طابق مرتفع داخل مبنى المركز.

وبحسب المعلومات التي أوردتها صحيفة ”الوطن“ المصرية، فإن حادثة الانتحار وقعت في مول ”سيتي ستارز“ بمدينة نصر شرق العاصمة القاهرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

وأظهر المقطع المتداول، فتاة أمام أحد المطاعم داخل المول، قبل أن تقدم على القفز في باحة المول في حين فشل أحد المتواجدين في اللحاق بها وإمساكها.

ولاحقا أظهر مقطع آخر، تجمع العشرات حول الفتاة، فيما حاول أشخاص إسعافها، إلا أنها لم تبد أي استجابة.

وانتقل رجال الأمن على الفور إلى موقع الحادثة، حيث تبين بعد المعاينة وفاة الفتاة، وأنها في العقد الثالث من عمرها، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة للكشف عن أسباب إقدامها على الانتحار.