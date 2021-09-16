الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على خمسة أشخاص لصلاتهم بـ"القاعدة"

وقال مكتب الرقابة على الأصول الخارجية الأمريكي في بيان له، اليوم الخميس، إن فرض العقوبات على هؤلاء الأشخاص يهدف إلى قطع التمويل عن تنظيم "القاعدة" وتدمير الشبكات التي تقدم الدعم المالي لها.وأدرج على قائمة العقوبات المدعو مجدي سالم، وهو محام مصري مقيم في تركيا، قالت عنه الخزانة الأمريكية إنه المشرف الأساسي على العديد من أنشطة "القاعدة" في تركيا.وأصبح على القائمة السوداء أيضا المصري المدعو محمد نصر الدين الغزلاني، الذي تقول واشنطن إنه حول الأموال لدعم "القاعدة" و3 مواطنين أتراك على صلة بها.