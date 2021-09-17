روسيا: انطلاق عملية الاقتراع لانتخاب مجلس النواب (الدوما)

ومن المقرر أن تستمر عملية التصويت لانتخاب أعضاء مجلس الدوما (مجلس النواب للبرلمان الروسي) حتى يوم 19 سبتمبر/ايلول ، وستفتح مراكز الاقتراع أبوابها من 8:00 إلى الساعة 20:00 يوميا.ونقلت وكالة "نوفوستي" عن نائب رئيس لجنة الانتخابات في مدينة موسكو، دميتري ريوت، أنه سيتم تخصيص 3486 مركز اقتراع في موسكو، بما في ذلك 4 مراكز في مستشفيات مخصصة لعلاج المصابين بفيروس كورونا، و3 مراكز ستخصص للتصويت الإلكتروني عن بعد.