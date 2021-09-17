فيديو.. كوريا الشمالية تطلق صاروخا من قطار اثناء سيره

نشرت وسائل إعلام كورية شمالية مقطع فيديو على شبكة الإنترنت يظهر فيه صاروخ كوري شمالي ينطلق من قطار سكة حديدية.

ويعتقد الخبراء أن الصاروخ الذي أطلقه العسكريون من كوريا الشمالية ينتمي إلى صنف الصواريخ الباليستية التكتيكية قصيرة أو متوسطة المدى. وقد استبعدوا أن يكون الصاروخ عابرا للقارات، إذ أن حجمه محدود.





وعلى كل حال فإن إطلاق الصاروخ من قطار سكة الحديد يعد إنجازا كبيرا للعلماء في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، مع العلم أن الولايات المتحدة تخلت وقتها عن تطوير مشروع "القطارات الصاروخية" لغلائه وصعوبة تحقيقه.