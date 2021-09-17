وفاة مخترع الآلة الحاسبة عن عمر يناهز الـ81 عاما

Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا اليوم
منوعات
انتخابات 2021
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
قمة بغداد
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
أولمبياد طوكيو
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا اليوم
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
منوعات
انتخابات 2021
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
قمة بغداد
حكومة لبنان تقرّ بيانها الوزاري وتتوجه للبرلمان لنيل الثقة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

وفاة مخترع الآلة الحاسبة عن عمر يناهز الـ81 عاما

دوليات

2021-09-17 | 06:43
وفاة مخترع الآلة الحاسبة عن عمر يناهز الـ81 عاما
1,894 مشاهدة

توفي السير كليف سينكلير، رائد الحوسبة المنزلية، مخترع الآلة الحاسبة عن عمر يناهز الـ 81 عامًا.

وحسب "سكاي نيوز" فقد أخبرت ابنته بليندا سنكلير صحيفة "الغارديان" البريطانية، أن والدها توفي في منزله بلندن صباح أمس الخميس.
 
وقالت سنكلير لبي بي سي إن والدها مصاب بالسرطان منذ أكثر من عقد وما زال يعمل على الاختراعات حتى الأسبوع الماضي "لأن هذا هو ما أحب فعله"، مضيفة أنه "كان مبدعًا وخياليًا وبالنسبة له كانت مثيرة ومغامرة، كانت شغفه".
 
في حديثها إلى صحيفة الغارديان ، قالت ابنته: "كانت الأفكار والتحدي الذي وجده مثيرًا.
"كان قد أتى بفكرة ويقول ،" لا جدوى من السؤال عما إذا كان شخص ما يريدها ، لأنهم لا يستطيعون تخيلها ".
 
وأضافت: "لقد كان شخصًا رائعًا إلى حد ما، بالطبع، كان ذكيًا جدًا وكان دائمًا مهتمًا بكل شيء، لافتة إلى أن ابنتها وزوجها "مهندسان لذا كان يتحدث معهم عن الهندسة".
 
وكان رجل الأعمال الملياردير البريطاني قد أطلق أول كمبيوتر استهلاكي ميسور التكلفة في عام 1980، بتكلفة أقل من 100 جنيه إسترليني، قبل التوسع في مشاريع أخرى مثل الساعات الرقمية وأصغر جهاز تلفزيون في العالم.
 
وُلد السير كلايف عام 1940، وترك المدرسة في سن 17 عامًا، وأصبح صحفيًا تقنيًا يكتب كتيبات إرشادية متخصصة.
 
وفي سن الثانية والعشرين، أسس شركة "سينكليرراديونيسز"، وهي أول شركة له، حيث قام بتصنيع مجموعات راديو لطلب البريد، بما في ذلك أصغر راديو ترانزستور في العالم، ولاحقًا في حياته، ابتكر آلة حاسبة الجيب وأطلق عليه لقب "معالج الإلكترونيات".

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
11:47 | 2021-09-17 11:47
11:39 | 2021-09-17 11:39
11:22 | 2021-09-17 11:22
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
رسميا.. فيفا يعلن اقامة كأس العالم كل عامين
19.79%
09:27 | 2021-09-16
رسميا.. فيفا يعلن اقامة كأس العالم كل عامين
09:27 | 2021-09-16
التربية تصدر قراراً يخص طلبة المراحل غير المنتهية
18.43%
14:00 | 2021-09-16
التربية تصدر قراراً يخص طلبة المراحل غير المنتهية
14:00 | 2021-09-16
الرافدين يحدد الفئات المشمولة بقروض الـ 50 مليون دينار
17.1%
01:35 | 2021-09-17
الرافدين يحدد الفئات المشمولة بقروض الـ 50 مليون دينار
01:35 | 2021-09-17
مجلس الوزراء يصوت على قرار يخص الفرعين الأدبي والعلمي
16.27%
11:57 | 2021-09-16
مجلس الوزراء يصوت على قرار يخص الفرعين الأدبي والعلمي
11:57 | 2021-09-16
بعد تلقيهن لقاحات &quot;فايزر&quot; و&quot;أسترازينيكا&quot;.. 30 ألف امرأة تشكو من هذه المشكلة
14.64%
03:01 | 2021-09-16
بعد تلقيهن لقاحات "فايزر" و"أسترازينيكا".. 30 ألف امرأة تشكو من هذه المشكلة
03:01 | 2021-09-16
لاعب دولي سابق يقدم نصيحة لمدرب أسود الرافدين &quot;أدفوكات&quot;
13.77%
05:13 | 2021-09-16
لاعب دولي سابق يقدم نصيحة لمدرب أسود الرافدين "أدفوكات"
05:13 | 2021-09-16
المزيد
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2021
لقطات
السومرية نيوز
كورونا اليوم
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
منوعات
انتخابات 2021
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
قمة بغداد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
X