علاقات مقابل النجاح.. فضيحة تهز جامعة في المغرب

بعد أيام على فيديو ملاحقة فتاة وتعريتها في الشارع والتحرش بها بمدينة طنجة في المغرب، تحقق السلطات المغربية في محادثات مسربة من هاتف أستاذ ورئيس شعبة القانون العام بكلية العلوم القانونية والسياسية بمدينة سطات، حول علاقات جنسية ربطته بطالبات مقابل حصولهن على علامات جيدة.

واستمعت المصالح الأمنية بمدينة “أبي الجعد” لطالبتين وردتا في قائمة المراسلات عبر واتساب.بحسب موقع (Le360)

وأكدت الطالبتان أمام الشرطة القضائية أنهما فعلا كانتا على تواصل مع الأستاذ وأنهما استفادتا من العلامات مقابل علاقات جنسية كما جاء في المراسلات التي تم ضبطها على الهاتف.

وباشرت الفرقة الوطنية تحركاتها بين سطات وأبي الجعد، مقر سكن الضحايا، وتم ضم محضر الاستماع إلى الأستاذ المشتبه فيه بفضيحة العلامات مقابل علاقات جنسية مع طالباته بجامعة في المغرب بعد فيديو فتاة طنجة مع طالباته، إلى المحاضر التي تنجزها الفرقة الوطنية بتكليف من النيابة العامة المختصة، وفقا للمصدر نفسه.

وفور تداول صور محادثات فضيحة “العلامات مقابل علاقات جنسية “، التي وُصفت بـ”الخادشة”، حلت بجامعة الحسن الأول بسطات لجنة تفتيش مركزية، بكلية الحقوق، حيث تم الاستماع إلى ثلاثة أساتذة بالكلية بناء على معطيات تشير إلى أنهم “توسطوا لحصول الطالبات على نقاط جيدة في مواد الامتحان مقابل الجنس”.

واستدعت المفتشية العامة الأستاذ المشتبه فيه بفضيحة العلامات مقابل علاقات جنسية إلى جانب اثنين آخرين وردت الإشارة إليهما في مضمون المحادثات الجنسية.

بالمقابل، فجرت فضيحة العلامات مقابل علاقات جنسية “حقائق كثيرة” كشفت عنها تعليقات الطلبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي “تُجمع على إدانة هذه الممارسات المسيئة إلى الجامعة”.وفق الموقع