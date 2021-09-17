كويتي من ذوي الإعاقة يقتل شقيقه رميًا بالرصاص.. لسبب صادم

اعترف مواطن كويتي، من ذوي الاحتياجات الخاصة، بإقدامه على قتل شقيقه، إثر خلافات بينهما على الميراث دفعته لارتكاب جريمته في الدولة.

وبحسب التفاصيل، التي أوردتها صحيفة "الأنباء" المحلية الكويتية، نقلا عن مصدر أمني، أقدم الجاني على الضغط بمسدسه لقتل شقيقه من أعلى كرسيه المتحرك.

وقال المصدر إن "الداخلية تلقت بلاغا ظهر أمس الخميس بوقوع مشاجرة وإطلاق نار في منطقة الرقة الكائنة في محافظة الأحمدي، ومع وصول رجال الأمن إلى موقع البلاغ عثر على المجني عليه مصابا بطلق ناري، فيما شوهد في ذات الموقع شقيقه، وهو معاق وبحوزته سلاح ناري".

وأضاف: "تم إسعاف المجني عليه إلى المستشفى على الفور، ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة، فيما اعترف الجاني بارتكابه الجريمة وعثر بحوزته على 9 طلقات تستخدم للسلاح ذاته".