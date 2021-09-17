الحكومة اللبنانية تعلق على إدخال الوقود الإيراني للبنان

وأضاف ميقاتي في مقابلة مع شبكة CNN، "أنا حزين على انتهاك سيادة لبنان، ولكن ليس لدي خوف من العقوبات لأن العملية (إدخال الوقود) تمت في معزل عن الحكومة اللبنانية".وعن مشاركة حزب الله في الحكومة، قال ميقاتي "أنا رجل عملي والحكومة جامعة لمعظم الأطياف اللبنانية، ولا يمكننا أن نقوم بأي إصلاحات والتفاوض مع صندوق النقد الدولي من دون موافقة ودعم الجميع. حزب الله يمثل شريحة من اللبنانيين في مجلس النواب".