بـ"الشورت".. لقاء يجمع أمير قطر وابن سلمان وطحنون بن زايد (صورة)

كشف بدر العساكر، مدير مكتب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الجمعة، عن صورة تجمع الأخير مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ومستشار الأمن الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ طحنون بن زايد، في البحر الأحمر.

ويظهر ولي العهد السعودي مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني ومستشار الأمن الوطني في الإمارات بالصور وهم يرتدون ملابس عادية غير رسمية، ووصفها العساكر بأنها "لقاء ودي أخوي بالبحر الأحمر".



واتفقت السعودية والإمارات ومصر والبحرين، في يناير/ كانون الثاني الماضي، على إنهاء المقاطعة التي فُرضت في منتصف عام 2017، واستعادة العلاقات السياسية والتجارية وروابط السفر مع الدوحة. لقاء ودي أخوي بالبحر الأحمر

يجمع سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ومستشار الأمن الوطني في دولة الإمارات الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان. pic.twitter.com/2nAUJ8HPM5 — بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker) September 17, 2021