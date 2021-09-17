بالصور.. الأدوات التي استخدمها الأسرى الفلسطينيون لحفر نفق "جلبوع"

ونشرت القناة ”صورا حصرية للأدوات البدائية التي استخدمها الأسرى، أثناء حفر النفق داخل المعتقل، بعد 12 يومًا من تنفيذهم عملية الهروب من المعتقل“.وأشارت القناة إلى أن الأدوات البدائية التي استخدمها الأسرى في حفر النفق، كان من بينها قلم برأس حديدي، وعلاقة ملابس من الحديد“.وأوضحت القناة العبرية أن ”الأدوات تم العثور عليها في اليوم الأول من عملية فرار الأسرى الستة، وسُمح بنشر صورها بعد 12 يوماً من عملية الفرار“.وأضافت أن ”الأسير محمود العارضة، وعبر محاميه، اعترف، يوم الجمعة، بأنه ”المسؤول الفعلي عن حفر النفق، وأنه استخدم ذراعًا حديدية كانت جزءًا من سرير في الحفر“.ولفتت القناة إلى أن ”الأدوات التي استخدمها الأسرى توضح الوقت الطويل الذي استغرقه الأسرى في الحفر، والذي يمتد إلى أكثر من ستة أشهر، حتى تمكنوا من الفرار“.وكان المحامي رسلان محاجنة، من هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، أكد أنه ”بعد لقاء الأسير محمود العارضة نقل تفاصيل حول كيفية تمكن الأسرى الستة من قص الحديد المسلح بأرضية الزنزانة، وإحداث فتحة لتكون فيما بعد فتحة نفق حريتهم“.وبحسب هيئة الأسرى والمحررين التابعة للسلطة الوطنية، فإن الفتحة التي خرج منها الأسرى الستة قام بحفرها الأسير العارضة وحده، حيث ”قص الحديد، واستعمل برغيًا حديديًا وجده صدفة، باستطاعته اختراق الحديد“.وأضاف المحامي أن ”الأسير محمود كانت بحوزته قطعة حديد أخرجها من إحدى الخزائن الخشبية، ساعدته في قص (الصاج) المغطي لحفرة الصرف الصحي، وبعد إنجاز الفتحة، بدأوا بحفر النفق بأدوات صلبة كانت بحوزتهم“.وأشار المحامي إلى أن الأسرى، مناضل نفيعات ومحمد العارضة ويعقوب قادري وأيهم كممجي، اشتركوا مع محمود العارضة في أعمال حفر النفق، على مدار أشهر“.وبين المحامي الفلسطيني أن ”ما ساعد الأسرى، أيضًا، هي مواد البناء التي تركت أثناء بناء السجن، من بقايا قضبان حديدية وأدوات صلبة وحبال لحفر النفق“.وفي 6 سبتمبر/ ايلول الجاري، فر الأسرى الستة من سجن ”جلبوع“ شديد الحراسة شمالي إسرائيل، عبر نفق حفروه من زنزانتهم إلى خارج السجن، وأعيد اعتقال 4 منهم، فيما تبحث قوات الأمن الإسرائيلية عن مناضل نفيعات، وأيهم كممجي.