بسبب سرقة كابلات الاتصالات‎‎.. انقطاع الإنترنت في مدينة وقريتين شمالي إيران

وأضافت الوكالة في تقرير لها أنه "منذ مساء يوم أمس (الجمعة) انقطعت شبكة الإنترنت، سواء التي تعمل بخطوط الهواتف الأرضية وكذلك المتنقلة في بعض مناطق مدينة مرجان وكذلك في قريتي ورس وباورس بمحافظة قزوين".وأشارت إلى أن "سبب انقطاع شبكة الإنترنت جاء في أعقاب سرقة الكابلات والألياف الضوئية في مدينة مهرجان بمحافظة قزوين"، مشيرة إلى أن "شركة قزوين للاتصالات قالت إن المشكلة ستحل".وذكرت شركة اتصالات قزوين الحكومية في بيان لها أنه "نظرا لعمليات الإصلاح والدمج التي تستغرق وقتا طويلاً للألياف الضوئية، فإن حل هذه المشكلة سيستغرق وقتا طويلاً، ولكن في النهاية سيتم حل مشكلات الاتصال للأشخاص الليلة".ولفت تقرير الوكالة الإيرانية إلى أن "الانقطاع الشديد في الاتصالات المتنقلة وانقطاع الخطوط الأرضية والإنترنت في هذه المناطق، أدى إلى خلق العديد من المشكلات للناس".ومدينة مهرجان الحضرية – وهي المدينة السكنية الكبيرة في قزوين – يسكنها قرابة 70 ألف نسمة وتبعد عن مركز محافظة قزوين قرابة 15 كيلومترا.وكان المسؤولون في وزارة الاتصالات الإيرانية قد اشتكوا في تصريحات سابقة من انتشار ظاهرة سرقة الكابلات الخاصة بشبكة الإنترنت وكذلك محطات الكهرباء.وقال وزير الاتصالات الإيراني السابق، محمد جواد آذري جهرمي، في تصريحات سابقة، إن ”سرقة الكابلات النحاسية ممكنة بتعاون أشخاص على دراية بشبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية“.وأضاف جهرمي: "بحسب البحث الذي تم إجراؤه، فإن معظم السرقات تتم بالتعاون مع أشخاص مطلعين على الاتصالات السلكية واللاسلكية، ولديهم خبرة في شبكة الاتصال، كما أن هناك عدة أسباب يمكن أن يكون أحدها التأخير في دفع مطالبات المقاولين الذين عملوا مع شركة الاتصالات".وفي 5 من تموز/يوليو الماضي، أعلن قائد قوات الشرطة في محافظة قزوين، العقيد بيجن خدايي، لوكالة أنباء ”برنا“ الحكومية، عن اعتقال شخص متورط في 20 حالة سرقة للكابلات في المحافظة.