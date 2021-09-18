طالبان تكشف عن توقيت التشكيل النهائي لحكومتها في أفغانستان

أفاد المتحدث باسم حركة "طالبان"، سهيل شاهين، بأن التشكيل النهائي لحكومة طالبان يحتاج إلى "عدة أيام أو شهور"، وقد تتغير التشكيلة.

وأوضح شاهين في مقابلة مع قناة NHK اليابانية، أنه قد جرى التخطيط لحفل تنصيب الحكومة الجديدة، ولكن تم إلغاؤه بعد ذلك.