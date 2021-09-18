إيران توصي مواطنيها بعدم دخول العراق من إقليم كردستان.. والسبب؟

نصح السفير الإيراني في العراق إيرج مسجدي، الزوار الإيرانيين بعدم دخول بغداد والنجف وكربلاء من إقليم كردستان العراق لزيارة الاربعين.

وقال مسجدي، "يجب على جميع الزوار دخول العراق جواً، وهذا بناء على اتفاق تم التوصل إليه بين الطرفين. والحكومة العراقية تؤكد هذه النقطة المهمة. وعند العودة من العراق يمكن للزوار دخول البلاد فقط من حدود مهران، بحسب بحسب ما نقلته وكالة مهر للأنباء

واضاف، "فيما يتعلق بدخول العراق ننصح الزوار الإيرانيين بعدم دخول الاراضي العراقية عبر اقليم كردستان العراق، لان الدخول عبر هذه الحدود يقتصر على حركة الزوار القادمين من شمال العراق واقليم كردستان وفي حال دخول الزوار الى العراق من خلال هذا الطريق قد يتم ملاحقتهم من قبل الاجهزة الامنية العراقية".

وحذر المسؤولون الايرانيون من أن الحكومة العراقية يمكنها بموجب القانون مقاضاة واحتجاز أي من الزوار في حال دخول الاراضي العراقية من اماكن غير مصرح بها.