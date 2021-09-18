اليمن: تنفيذ حكم الإعدام بحق 9 اشخاص ادينوا باغتيال احد قادة حكومة الحوثي

وأيّدت الشعبة الجزائيّة الاستئنافيّة المتخصّصة، في نيسان/أبريل، في محافظة الحديدة في اليمن، حكماً ابتدائيّاً بإعدام 16 متّهماً بعملية الاغتيال.وفي آب/أغسطس العام الماضي، قضت المحكمة الجزائيّة المتخصّصة بإعدام 16 شخصا بالتهم المنسوبة إليهم، ومنها جريمة اغتيال الصمّاد ورفاقه، وبإرجاء الفصل في الدعوى الجزائيّة المرفوعة ضدّ بقيّة المتّهمين الأجانب.وفي نيسان/أبريل عام 2018، قتل رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن، إثر غارة للتحالف السعودي على محافظة الحديدة.