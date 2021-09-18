3 انفجارات تستهدف سيارات تابعة لطالبان شرقي أفغانستان

وخلفت تلك الانفجارات، بحسب ما نقلت وكالة أسوشييتد برس، ثلاثة قتلى على الأقل و 20 جريحًا، فيما لم يتضح على الفور ما إذا كان هناك مسؤولون من طالبان بين القتلى والجرحى.وفي حين لم يعلن أحد على الفور مسؤوليته عن الهجمات في مدينة جلال أباد، إلا أن تنظيم داعش، الذي يعتبر من أعداء الحركة الجدد، يتخذ من شرق أفغانستان مقرا رئيسا له.أما في العاصمة كابل، فقد أفاد مسؤولون في الشرطة بأن قنبلة لاصقة انفجرت صباحا، ما أدى إلى إصابة شخصين.فيما نقلت قناة طلوع المحلية عن شهود عيان قولهم إن الانفجار أتى جراء عبوة ناسفة بدائية الصنع.يأتي هذا الانفجار، في وقت تعيش فيه البلاد عامة، والعاصمة خاصة أجواء استنفار أمني وتوتر، وسط انتشار لعناصر حركة طالبان التي سيطرت على البلاد ودخلت العاصمة منتصف الشهر الماضي.وكانت كابل شهدت في 26 آب / أغسطس، هجومين داميين أوقعا عشرات القتلى والجرحى، بينهم 13 جنديا أميركيا، ووقع الانفجار الأول في محيط المطار، في ما هز الانفجار الثاني أحد الفنادق القريبة من مطار حامد كرزاي أيضا.ولاحقا أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجومين الداميين اللذين حصدا أكثر من 100 قتيل وجريح.