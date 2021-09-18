احتجاج أمام الكابيتول الأمريكي دعماً للمعتقلين على خلفية اقتحام الكونغرس

وشارك في الاحتجاجات، حسب تقارير إعلامية، نحو 200 شخص مقابل مئات أفراد الشرطة الذين انتشروا حول مبنى الكونغرس الأمريكي حيث أعيد نصب سياج أسود بارتفاع 2.44 متر حول المبنى تمت إقامته سابقا بعد الهجوم ليظل هناك 6 أشهر.وطالب المشاركون في المظاهرة المعنونة باسم "العدالة لمعتقلي 6 يناير" بمعاملة أكثر إنسانية مع الأشخاص المحتجزين في أعقاب أحداث اقتحام الكونغرس.