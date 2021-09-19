بالصور.. اعتقال آخر أسيرين فلسطينيين فارين من سجن "جلبوع"

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم، إن قوات الجيش الإسرائيلي ألقت القبض على الأسيرين الفلسطينيين الأخيرين في جنين، لافتة إلى أن الجيش نفذ عملية عسكرية استهدفت الحي الشرقي لمدينة جنين.وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية إن قوات من الجيش الإسرائيلي حاصرت منزلا في مدينة جنين، وطالبت سكانه بالخروج منه قبل وقت قصير من ورود أنباء عن الاعتقالات.وجاء اعتقال الأسرى وسط تقارير لسكان منطقة جنين عن اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية بالقرب من حاجز الجلمة، ليل السبت.

وكان الجيش الإسرائيلي يواصل، لليوم الرابع عشر على التوالي، عمليات البحث والتقصي وراء الأسيرين، بعد تمكنه من إعادة اعتقال أربعة من الأسرى الفارين من جلبوع من خلال حفر نفق إلى خارج أسوار السجن.واعتقلت السلطات الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، 4 من 6 أسرى كانوا قد هربوا من سجن جلبوع الشديد التحصين، عبر نفق حفروه من داخل الزنزانة، أخرجهم إلى خارج السجن في عملية أسطورية.