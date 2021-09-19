نجاة طفل بأعجوبة بعد انزلاق عربته من ارتفاع 3 أمتار (فيديو)

نشرت وسائل إعلام تركية، مقطع فيديو يظهر فيه انزلاق عربة طفل في طريق منحدر بمدينة سينوب شمال تركيا.

ويظهر في مقطع الفيديو، ترك سيدة تركية عربة طفلها البالغ 10 أشهر على جانب الطريق لتدخل مركز التسوق وفجأة تحركت العربة نحو الطريق المنحدر ليسقط الطـفل بعربته في فناء منزل من ارتفاع ثلاثة أمتار .

وهرعت الأم خلفه ومواطنين آخرين، بعد أن أدركت في وقت لاحق انزلاق عربة طفلـها. ولم يستطيعوا الإمساك به، ليسقط على الأرضية الخرسانية، ما أدى لإصابته .

ومن شدة السقوط تحطمت عربة الطـفل، فيما نقل الطفل إلى مستشفى سينوب أتاتورك الحكومي للعلاج، أشارت مصادر طبية إلى أن حالة الطـفل جيدة.