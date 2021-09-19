الأمم المتحدة تحذر من خطورة "حرب باردة" بين أمريكا والصين

وقال غوتيريش، في حديث نقلته قناة "CNN": "أعتقد أن الأوضاع المتشكلة، التي نتجه فيها إلى وجود دولتين متجابهتين تماما، خطيرة بالنسبة إلى العالم".وأوضح غوتيريش أن المخاطر متعددة وتتنوع من احتمال "ازدواج" الاقتصاد العالمي وظهور "عقيدتين عسكريتين متصارعتين" وصولا إلى استراتيجيات لتطوير الذكاء الاصطناعي.وتابع: "أعتقد أنه من الضروري منع وقوع حرب باردة جديدة، لأن الحرب الباردة السابقة كانت أبسط في الإدارة. واليوم الأمور تتميز بعقد أكبر".ويأتي هذا التحذير الجديد في الوقت الذي تزداد فيه مخاوف من تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة والصين، وهما أكبر اقتصادين في العالم.