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أب يقتل طفلته بوضع مبيد حشري في حليب الرضاعة!

دوليات

2021-09-20 | 02:20
أب يقتل طفلته بوضع مبيد حشري في حليب الرضاعة!
3,264 مشاهدة

نشر موقع "صدى البلد" المصري، تفاصيل جريمة بشعة، قام خلالها أب بوضع السم لابنته في حليب الرضاعة ليتخلص منها.

وروت والدة الطفلة، تفاصيل الواقعة قائلة: "ربنا شاء أني أجيب طفل، ومكنتش متأكدة أني حامل، وأما اتأكدت قال لي زوجي نزليه مش عاوز عيال زيادة، قولتله حرام وربنا أراد".

وتابعت: "كشفت بعدها لقيت نفسي في أول الشهر الخامس، وقولت له مش هعرف أنزله قالي لو جبتيه هيحصلك مشاكل كتير وهضرك بيه، وفضل ورايا لمدة شهر علشان انزله".

وتابعت: "قالي لما تولدي أنا هبيعه، قولتله هحبسك لو عملت كدا، وقالي مش هصرف على العيل في أي حاجه".

وأكملت: "كان مصمم أنه يبيعها أما تتولد، راح معايا المستشفى في الولادة، وقال لي أنا مش معايا فلوس أطلع لها شهادة ميلاد، كان عايزه يبيعها".

وأضافت: "بعد 40 يوما من الولادة نزلت اشتغل، وقولت له البنت أمانة في رقبتك قالي حاضر، وكنت أطلع من البيت 5 الفجر أرجع الساعة 8 بالليل ألاقيها نايمة زي ماهي، كان بيديها الرضعة بس، كان بيموتها بالبطيء وكان بيغطيها بالبطانية".

وأضافت: "يوم الخميس كان محضر طبق فول، وكان حاطط لي منوم وأصر أني أكل معاه علشان ما ألحقش بنتي، وحط لها دواء صراصير في لبن الرضاعة، ودي كانت أول مرة يقولي قومي نامي، روحت في النوم صحيت قبل الفجر بنص ساعة، لقيته نايم جنبها وبيشرب سجاير جنبها.. وهي صحيت وأنا نايمة وشربها لبن الرضاعة تاني".

وتابعت: "نزلت لجارتي، طلعت قالت لي البنت ماتت، والمعمل الجنائي قال أنها ماتت بسبب السم"، موضحه: "بعدها قولت له عايزة اروح مسشتفي حكومي قالي أنتي عايزه تحبسيني.. وابنتي دخلت مشرحة علشان واحد ميسواش ضفر عيل".

واختتمت: "مفيش حد من أهله كلمني. أنا عايزاه يتعدم لأن بنتي بتجيلي كل يوم في المنام تقلي أنا عايزه حقي".
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