"حزب روسيا الموحدة" يحصل على اغلبية الثلثين حسب النتائج الاولية للانتخابات التشريعية

أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات في روسيا، صباح اليوم الاثنين، عن نتائج أولية لانتخاب أعضاء مجلس الدوما، الغرفة السفلى من برلمان البلاد، تظهر تقدم حزب "روسيا الموحدة" الحاكم.