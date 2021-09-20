مطار كابل يفتح أبوابه أمام الرحلات الدولية خلال مدة زمنية محددة يوميا

وبموجب القرار الجديد، سيعمل مطار كابل يوميا من السادسة صباحا حتى السادسة مساء.وحسب تقارير صحفية، فإن أول رحلة تجارية دولية أقلعت من المطار توجهت إلى إسلام أباد، الأحد.وشهد مطار كابل فوضى عارمة خلال شهر آب الماضي، في أعقاب انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان.وسافر عبر هذا المطار أكثر من 150 ألف شخص خلال أيام، ما بين عمليات إجلاء أجانب أو فرار أفغان، بعد سيطرة حركة طالبان على العاصمة كابل.