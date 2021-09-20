الحرس الثوري يجدد قصفه لمناطق في كردستان العراق

وقالت قوات "حمزة سيد الشهداء" التابعة للحرس الثوري في بيان لها، إنها "قامت بقصف أربعة مقار تابعة للجماعات المعادية للنظام الإيراني في إقليم كردستان شمال العراق بقذائف ذكية؛ رداً على تحركاتها الحدودية مع إيران".وأضاف البيان أن "عمليات القصف أدت إلى تدمير المقار الأربعة"، مبيناً أن "الجماعات الإرهابية كانت مستقرة على الحدود الإيرانية والقوات المسلحة الإيرانية كانت قد حذرت الحكومة العراقية وسلطات كردستان باستهداف هذه الجماعات الإرهابية في حال استمرت تحركاتها على الحدود".وهذه ثاني عملية قصف تطال مواقع عسكرية تابعة للأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة في أقل من أسبوع.