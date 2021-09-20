انقذ فتاة من الموت.. اصابة طالب عراقي بهجوم استهدف جامعة روسية

وقال الطالب العراقي إنه "وقف أثناء الاستراحة، عند النافورة، في حرم الجامعة، ورأى شابا يرتدي ملابس سوداء يحمل سلاحا، وبدأ يطلق النار".وأضاف أن "فتاة كانت تقف بجواره واستلقت على الأرض عندما سمعت الطلقات، فحاول حمايتها من الرصاص، ما أدى إلى إصابته بطلق ناري".وأسفر الهجوم الذي نفذه شاب صباح اليوم ، في جامعة بيرم بمنطقة الأورال عن مقتل 6 اشخاص وإصابة 24 آخرين.