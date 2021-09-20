وفد أردني في بغداد لمتابعة مخرجات القمة الثلاثية

ترأس وزير الأشغال العامة والإسكان الأردني يحيى الكسبي، وفدا من بلاده متوجها إلى بغداد، اليوم الاثنين، وذلك لمتابعة مخرجات القمة الثلاثية التي عقدت في العاصمة العراقية.



ويرافق الكسبي، بحسب بيان، عدد من ممثلي قطاع الإنشاء والإسكان والمقاولات والقطاعات الصناعية، حيث ستستمر لقاءات العمل حتى الخميس المقبل.



وسيعقد الكسبي عدة لقاءات عمل مع المعنيين في العراق، خلال أيام الزيارة، والتي تأتي "تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية للحكومة، لتعزيز آفاق التعاون والتوسع فيها، وحرصا من رئيس الوزراء بشر الخصاونة على تأطير التعاون المشترك، بما ينسجم مع مصلحة البلدين في المجالات كافة، وخصوصا المجالات الاقتصادية وما يتعلق بمجال الإسكان والإنشاء والمقاولات".

وشهدت بغداد في حزيران الماضي، عقد قمة ثلاثية عراقية اردنية مصرية.