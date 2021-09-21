بايدن يدعو لعمل جماعي لمواجهة أزمتي كورونا والمناخ

وأضاف، "يجب علينا أن نواجه أزمة المناخ التي تلقي بظلالها على كل بقعة من أنحاء العالم"، لافتاً إلى أن بلاده "جددت الشراكة مع أستراليا والهند لمواجهة تحديات المناخ والأمن".وأشار إلى أن "الولايات المتحدة ستعلن عن التزامات إضافية من أجل إحراز تقدم في مواجهة جائحة كورونا"، مشدداً على احترم ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان.وتابع بايدن، "أنهينا 20 عاما من النزاع في أفغانستان ونفتح صفحة جديدة من الدبلوماسية"، مؤكداً بالقول "أعدنا التأكيد على تحالفنا المقدس مع الناتو".وشدد على أن "القوة النووية يجب أن تكون الملاذ الأخير في حل النزاعات الدولية ويجب اللجوء لغيرها من الوسائل"، منوهاً إلى "التزام الولايات المتحدة بمنع إيران من الحصول على سلاح نووي وسيتم العمل مع حلفاء واشنطن لعودتها للاتفاق النووي".وأضاف، "مستعدون للعودة الكاملة إلى الاتفاق النووي مع إيران إذا قررت أن تعود إلى التزاماتها ببنود الاتفاق".وأردف بايدن، "واشنطن ستستعيد مقعدها في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان العام المقبل".