طالبان بشأن داعش: هجماتها تحت السيطرة

وقال مجاهد، وهو وكيل وزارة الإعلام والثقافة في حكومة طالبان الانتقالية، "سوف نضع حدا لهجمات تنظيم داعش، وهي تحت السيطرة".وأضاف المتحدث، أن الحركة طالبت الأمم المتحدة بإيجاد أرضية مشتركة للتعاون والتبادل الدبلوماسي والاعتراف بشرعية الحكومة.وعن علاقات طالبان بالمجتمع الدولي، قال "نسعى لتعزيز علاقتنا مع المجتمع الدولي وإيجاد سبل للعمل معا وفق تفاهمات مشتركة، نريد بناء علاقات طيبة وبناءة مع جميع الدول على أساس العمل والمصالح المشتركة".وانتقد الشروط التي وضعها المجتمع الدولي للاعتراف بحكومة طالبان، واصفا إياها بـ"غير المناسبة لنا وغير مقبولة وتخالف القوانين الدولية".وأشار مجاهد إلى أن كل المخاوف التي أبداها المجتمع الدولي قابلة للحل، "لكن ذلك يتطلب تعاونا وعملا مشتركا"، وأورد أن العمل جار من أجل إيجاد آلية تضمن مشاركة أوسع للمرأة في مختلف القطاعات، وفقا للضوابط الشرعية.وشدد مجاهد على رفع التجميد عن الأموال التي جُمدت في البنوك الخارجية والأميركية، قائلا إنها "حق للشعب الأفغاني"، وقال مجاهد إن الحركة تطلب من الولايات المتحدة رفع التجميد عن الأصول المالية للحكومة الأفغانية "وألا تمارس الظلم".