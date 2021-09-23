مقاتلون من طالبان يلهون في مطار كابول الدولي (فيديو)

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمقاتل من طالبان يلهو على ناقلة الحقائب الموجودة في مطار كابول الدولي.
وأظهر مقطع الفيديو المنشور قيام مقاتل من طالبان بالجلوس على آلة تفريغ الحقائب في مطار كابول.
وبدى المقاتل مندهشا من هذه الآلة التي نقلته إلى غرفة الحقائب في المطار دون تدخل الموظفين أو منعه من ذلك.
وظهرت صور "طريفة" ومقاطع فيديو فوضوية لعناصر من الحركة يقضون وقتاً ممتعاً في أماكن مختلفة في كابول، حيث يأكلون الآيس كريم ويحاولون اللعب في الصالات الرياضية... كل ذلك يظهر في تناقض حاد ومثير للسخرية مع التقارير المؤلمة التي لا تزال منتشرة على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.