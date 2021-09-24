الحرس الثوري: أمريكا ستخرج قريباً من المنطقة.. ومستشار خامنئي: اسرائيل مرعوبة

وردا على سؤال بخصوص الوقود الذي أرسلته إيران مؤخرا إلى لبنان ورد فعل إسرائيل والولايات المتحدة، وذلك خلال مقابلة عبر التلفزيون الإيراني، قال بقائي: "سأوضح نقطة واحدة.. الصهاينة جبناء حقا وهم في حالة رعب ليلا نهارا".وفي حواره المطول ذكر المسؤول الإيراني أن استهداف قاعدة عسكرية أمريكية كان ضمن أمنياته، مشيرا إلى أن طهران استهدفت عين الأسد لينتبه الأمريكان إلى أفعالهم.وفي سياق آخر، ورد في بيان للحرس الثوري الإيراني، أن الأمة "ستشهد تحقيق الإرادة الإسلامية بإخراج أمريكا من المنطقة وإزالة الكيان الصهيوني الغدة السرطانية من جغرافية الإسلام بثقافة الدفاع المقدس".وأشار البيان إلى أنه "عندما اخطأت أمريكا في حساباتها وهاجمت أفغانستان والعراق، خرجت من أفغانستان مهزومة ذليلة بعد 20 عاما وسنشهد في المستقبل القريب هزيمتها من كل منطقة غرب آسيا".