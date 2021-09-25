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محمد بن راشد يعلن التشكيل الوزاري الجديد للحكومة الاماراتية

دوليات

2021-09-25 | 07:18
محمد بن راشد يعلن التشكيل الوزاري الجديد للحكومة الاماراتية
875 مشاهدة

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، السبت، التشكيل الوزاري الجديد للحكومة الاتحادية.

وتم تعيين الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للمالية، ومحمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشئون المالية، وعبد الله بن سلطان بن عواد النعيمي وزيرا للعدل، وعبد الرحمن العور وزيرا للموارد البشرية والتوطين، ومريم المهيري وزيرة للتغير المناخي والبيئة ونقل ملف الأمن الغذائي والمائي للوزارة، وعبد الله بن مهير الكتبي وزيرا لشئون المجلس الأعلى للاتحاد.
 
كما أعلن الشيخ محمد بن راشد عن منهجية جديدة، تأتي مع إنجاز خطة "رؤية الإمارات 2021" التي حققت خلالها الدولة طموحاتها للعشر سنوات السابقة.
وقال حاكم دبي: "الإمارات اليوم تتصدر العالم في 100 مؤشر تنموي، وتتصدر المنطقة في 470 مؤشر حكومي واقتصادي وتقني، وندخل الخمسين الجديدة بطموحات عالمية مختلفة".
 
وأضاف: "نحن بحاجة لتغيير أدوات التغيير التي نستخدمها. المنهجية الجديدة لعمل الحكومة سنعتمد عليها لتسريع المنجزات وتحديد الأولويات واعتماد المشاريع والميزانيات. ونطالب جميع المؤسسات الاتحادية بالعمل بها والالتزام بالتحول نحوها".
وأوضح الشيخ محمد بن راشد: "الحكومة الجديدة ستعمل بالمنهجية الجديدة التي أطلقناها اليوم، وستركز على الأولويات التي اعتمدها رئيس الدولة ضمن مبادئ الخمسين، وستواكب المرحلة المقبلة بكل متغيراتها وتحدياتها وسرعة تطوراتها لتحقيق أهداف المرحلة المقبلة من رحلتنا التنموية".

وجاءت تشكيلة الحكومة كاملة كالتالي:

1. الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع.
2. الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية.
3. الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.
4. الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون الرئاسة.
5. الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان عضو مجلس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي.
6. الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان عضو مجلس الوزراء وزير التسامح والتعايش.
7. محمد بن عبد الله القرقاوي عضو مجلس الوزراء وزير شؤون مجلس الوزراء.
8. عبد الرحمن بن محمد العويس عضو مجلس الوزراء وزير الصحة ووقاية المجتمع ووزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.
9. محمد بن هادي الحسيني عضو مجلس الوزراء وزير دولة للشؤون المالية.
10. ريم بنت إبراهيم الهاشمي عضو مجلس الوزرء وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي.
11. سهيل بن محمد المزروعي عضو مجلس الوزراء وزير الطاقة والبنية التحتية.
12. سلطان بن أحمد الجابر عضو مجلس الوزراء وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
13. حسين بن إبراهيم الحمادي عضو مجلس الوزراء وزير التربية والتعليم.
14. محمد بن أحمد البواردي عضو مجلس الوزراء وزير دولة لشؤون الدفاع.
15. نورة بنت محمد الكعبي عضو مجلس الوزراء وزيرة الثقافة والشباب.
16. جميلة بنت سالم مصبح المهيري عضو مجلس الوزراء وزير دولة لشؤون التعليم العام.
17. حصة بنت عيسى بوحميد عضو مجلس الوزراء وزيرة تنمية المجتمع.
18. عبد الله بن طوق المري عضو مجلس الوزراء وزير الاقتصاد.
19. مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري عضو مجلس الوزراء وزيرة التغير المناخي والبيئة.
20. عبد الرحمن بن عبد المنان العور عضو مجلس الوزراء وزير الموارد البشرية والتوطين.
21. عبد الله بن سلطان بن عواد النعيمي عضو مجلس الوزراء وزير العدل.
22. عبد الله بن مهير الكتبي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد.
23. الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة.
24. ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة.
25. أحمد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
26. ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية.
27. عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل.
28. شما بنت سهيل المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب.
29. سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة.
30. عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد.
31. أحمد بن علي الصايغ وزير دولة.
32. خليفة بن شاهين خليفة المرر وزير دولة.
33. حمد بن مبارك الشامسي وزير دولة.

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