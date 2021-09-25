محمد بن راشد يعلن التشكيل الوزاري الجديد للحكومة الاماراتية

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، السبت، التشكيل الوزاري الجديد للحكومة الاتحادية.

وتم تعيين الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للمالية، ومحمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشئون المالية، وعبد الله بن سلطان بن عواد النعيمي وزيرا للعدل، وعبد الرحمن العور وزيرا للموارد البشرية والتوطين، ومريم المهيري وزيرة للتغير المناخي والبيئة ونقل ملف الأمن الغذائي والمائي للوزارة، وعبد الله بن مهير الكتبي وزيرا لشئون المجلس الأعلى للاتحاد.

كما أعلن الشيخ محمد بن راشد عن منهجية جديدة، تأتي مع إنجاز خطة "رؤية الإمارات 2021" التي حققت خلالها الدولة طموحاتها للعشر سنوات السابقة.

وقال حاكم دبي: "الإمارات اليوم تتصدر العالم في 100 مؤشر تنموي، وتتصدر المنطقة في 470 مؤشر حكومي واقتصادي وتقني، وندخل الخمسين الجديدة بطموحات عالمية مختلفة".