بالفيديو.. طالبان تشنق أربعة أفغانيين وتعلق جثثهم على الرافعات

أفاد شهود عيان إن عناصر طالبان شنقت جثث الخاطفين في أربع ساحات في مدينة هرات الأفغانية، وذلك بعد اعتقالهم أثناء قيامهم بمحاولة اختطاف رجل أعمال.



وقد أكد شاهد عيان في هيرات أنه تم نقل أربع جثث إلى الميدان وشنقها من خلال الرافعة، ونقل ثلاثة منهم إلى ساحات أخرى في أنحاء المدينة بغرب أفغانستان لعرضها.

طالبان تشنق أربعة أفغانيين وتعلق جثثهم على الرافعات في الميادين العامة pic.twitter.com/y4MmnRdoPx — 🇸🇦 بصمة سعودية 🇸🇦 (@Saudi_finger) September 25, 2021

وتظهر الصور المرعبة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل النشطاء جثة الخاطف تتدلى من رافعة فوق الساحة مع لافتة مثبتة عليها بينما تراقب حشود من الناس من أسفل ومن المباني المجاورة، بحسب صحيفة الإندبندنت

وقال شير أحمد عمار ، نائب محافظ هيرات ، السبت ، إن سلطات طالبان في مدينة هرات بغرب أفغانستان قتلت أربعة خاطفين مزعومين وعلقت جثثهم في الأماكن العامة لردع آخرين.

واضاف، إن الرجال خطفوا رجل أعمال محلي وابنه وكانوا يعتزمون إخراجهم من المدينة ، عندما رأتهم الدوريات التي أقامت نقاط تفتيش حول المدينة.

وأعقب ذلك تبادل لإطلاق النار قتل فيه الأربعة وجرح جندي من طالبان.

وقال، "تم إحضار جثثهم إلى الميدان الرئيسي وعلقت في المدينة كدرس للخاطفين الآخرين”.

وأضاف أنه "تم إطلاق سراح الضحيتين دون أن يصابوا بأذى.