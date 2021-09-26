بعد الانقلاب الفاشل.. البرهان يتعهد بهيكلة الجيش السوداني

وقال البرهان خلال افتتاح مستشفى عسكري جنوب الخرطوم: "القوات المسلحة.. سنعمل على هيكلتها. لن نسمح بأي نشاط حزبي في القوات المسلحة"، وتعهد بتطهير الجيش من الإخوان المسلمين".كما أكد حرص الجيش على إجراء الانتخابات وتسليم السلطة بحلول نهاية الفترة الانتقالية، وقال: "نحن كعسكريين نلتزم بالانتخابات في الموعد الذي اتفقنا عليه في نهاية الفترة الإنتقالية" وصرح بأن القوات المسلحة ستختفي من المشهد السياسي بعد الانتخابات".وتتألف السلطة الحالية من مجلس السيادة برئاسة البرهان، وحكومة برئاسة عبد الله حمدوك مهمتها الإعداد لانتخابات عامة تنتهي بتسليم الحكم إلى سلطة مدنية.